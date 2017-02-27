Россиянам полюбились шутки Крошки Ши

Стикеры для смартфонов с Крошкой Ши, нарисованные пермской художницей Лесей Гусевой, стали самыми популярными в России. Крошка Ши появляется на стенах зданий в Перми, на фотографиях в социальных сетях. Открытки с её шутками очень полюбились не только пермякам, но жителям России. И вот теперь давняя знакомая сайта "АиФ-Прикамье" будет радовать пользователей интернет-чатов.