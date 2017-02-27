Галерея приучает к искусству «с пеленок»





Пермская галерея запускает новый детский музыкально-образовательный проект "Слышать краски, видеть музыку". Программа состоит из занятий и концертов, на которых дети в игровой форме знакомятся с классической музыкой и коллекцией галереи.

Программа "Азбука искусства" ориентирована на родителей с малышами от 0 до 3 лет. В Пермской галерее уверены, начинать приучать к искусству можно в прямом смысле "с пеленок".

Анна Иванько, специалист по связям с общественностью Пермской художественной галереи: "В рамках этих занятий музейные педагоги Пермской галереи рассказывают о том, как познакомить ребенка с музеем. С чего начать, как сделать это интересно".

Педагог музея Юлия Зубакина общается с молодыми мамами и приводит им пример из собственного опыта. Не так давно Юлия впервые привела в галерею и свою дочь. Главное - показать другой опыт проведения совместного досуга, познакомить с новым местом. И постепенно сформируется привычка.

Такая привычка постепенно перерастает в любовь и желание посещать музей. У ребенка появляются любимые места, картины и скульптуры, он начитает не только сам с удовольствием приходить в музей, но и приводит своих родных. Первое занятие новой группы посвящено теме материнства.

Анна Иванько, специалист по связям с общественностью Пермской художественной галереи: "В экспозиции западноевропейской живописи наш музейный педагог будет рассказывать и показывать мамам и малышам итальянских мадонн, и смотреть, как это изображение менялось с течением времени".

Занятия учат родителей говорить о сложных вещах на простом языке и проходят каждую третью пятницу месяца. Посещать занятия могут все желающие по предварительной записи.



