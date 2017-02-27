Масленица в Хохловке собрала шесть тысяч пермяков

Встречать весну и провожать зиму на главную Масленицу Пермского края в Хохловку по предварительным подсчетам приехало около шести тысяч человек.

Ольга Юдина, директор Пермского краеведческого музея: "В Хохловке проводится самая любимая масленница жителей Пермского края. Мы очень любим принимать в Хохловке такое количествово людей".

Татьяну, ее мужа и двух сыновей не испугал ни сильный ветер, ни снег, ни огромная пробка на въезде в архитектурно-этнографический музей. Праздника хотелось всей семье.

Так же, как и в былые времена, Масленицу встречают и провожают с размахом - с песнопениями, танцами и конкурсами. Кулачные бои, поедание блинов на время, катания на санях и лошадях, игры с медведем, лазанье на столб за призом и сжигание чучела, - традиционные масленичные забавы.

Всего Хохловке работало двадцать три интерактивные площадки. На одной можно было вступить в настоящий богатырский поединок, на другой - поучаствовать в петушиных боях, посоревноваться в перетягивании каната, проверить свою меткость в тире и снежных забавах. Или вместе с народными умельцами выковать розу, меч или просто гвозди.

А на концертной площадке гостей развлекали лучшие коллективы Прикамья - «Шондiбан», «Иван да Марья», «Воскресение» и другие.

Впервые фонд Пермского краеведческого музея выставил в Хохловке коллекцию старинных самоваров. А в торговых рядах каждый мог найти себе угощения по вкусу - пироги, мед, морошку,пряники и ,конечно, блины - с мясом, творогом, яблоками, сгушенкой и сметаной. Здесь же свои творения представили ремесленники - яркие платки, валенки, матрешки, куклы-обереги, изделия из бересты и можжевельника.

Кульминационный момент праздника - сжигание чучела Масленицы. Говорят, от силы пламени зависит, как скоро придет весна. Судя по всему - скоро!