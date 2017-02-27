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Масленица в Хохловке собрала шесть тысяч пермяков

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Масленица

Встречать весну и провожать зиму на главную Масленицу Пермского края в Хохловку по предварительным подсчетам приехало около шести тысяч человек.

стендап

Ольга Юдина, директор Пермского краеведческого музея: "В Хохловке проводится самая любимая масленница жителей Пермского края. Мы очень любим принимать в Хохловке  такое количествово людей".

Татьяну, ее мужа и двух сыновей не испугал ни  сильный ветер,  ни снег, ни огромная пробка на въезде в архитектурно-этнографический музей. Праздника хотелось всей семье.

Так же, как и в былые времена,  Масленицу встречают и провожают  с размахом -  с песнопениями, танцами и конкурсами.  Кулачные бои, поедание блинов на время, катания на санях и лошадях, игры с медведем, лазанье на столб за призом  и сжигание чучела,  -  традиционные масленичные забавы.

Масленица

Всего  Хохловке работало двадцать три интерактивные площадки. На одной можно было вступить в настоящий богатырский поединок, на другой - поучаствовать в петушиных боях, посоревноваться в перетягивании каната, проверить свою меткость в тире и снежных забавах. Или вместе с народными умельцами выковать розу, меч или просто гвозди.

А на концертной площадке гостей развлекали лучшие коллективы Прикамья - «Шондiбан», «Иван да Марья», «Воскресение» и другие.

Масленица

 Впервые фонд Пермского краеведческого музея выставил в Хохловке коллекцию старинных самоваров. А в торговых рядах каждый мог найти себе угощения по вкусу - пироги, мед, морошку,пряники и ,конечно, блины - с мясом, творогом, яблоками, сгушенкой и сметаной. Здесь же свои творения представили ремесленники - яркие платки, валенки, матрешки, куклы-обереги, изделия из бересты и можжевельника.

Масленица

Кульминационный момент праздника - сжигание чучела Масленицы. Говорят, от силы пламени зависит, как скоро придет весна. Судя по всему - скоро! 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура, Общество

Опубликовано: 27.02.2017 в 15:14 в рубрике - Новости телеканалов

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← Для пермских трамваев и троллейбусов закупят валидаторы

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