Для пермских трамваев и троллейбусов закупят валидаторы
Для пермских трамваев и троллейбусов закупят валидаторы на 5 млн рублей. "Пермгорэлектротранс" объявил аукцион по закупке считывающих устройств для электронных билетов. Всего планируется закупить 218 валидаторов. Стоимость одного - более 22 тысяч рублей. Итоги аукциона должны быть подведены 16 марта. Валидаторы должны быть поставлены в течение десяти дней с момента подписания контракта. В комплект входит терминал, блок питания, чехол с ремешком, техпаспорт и зарядное устройство. Операционная система должна поддерживать многозадачность и запуск нескольких приложений одновременно.
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