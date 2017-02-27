Галина Кокоулина: «Всё поправим, всё вернём!»

Для Пермского края 2017 год будет насыщен различными культурными событиями. Проект "59 фестивалей 59 региона" возвращается. В PERMM покажут разноцветных "пермских богов", видеокартины и светящиеся статуи. Министерство культуры Пермского края больше не будет заниматься охраной памятников. Теперь этим займется новый орган исполнительной власти - инспекция по охране объектов культурного наследия.

В Перми возрождают проект "59 фестивалей 59 региона" - эта новость стала одной из главных на пресс-конференции министерства культуры Пермского края. С этого года он возвращается "под крыло" ПДНТ "Губерния".

Галина Кокоулина, и.о министра Пермского края: "Мы обязательно все поправим, обязательно всё вернём, и мало того вернуть то что было, нужно же это развивать. Если есть у кого-то виденье, моменты, подсказки нам, мы будем только рады и счастливы".

"59 фестивалей" - это не только качественные мероприятия, содержательные фестивали и событийный туризм, но и возможность профессионального роста для работников сферы культуры в муниципальных образованиях. Среди главных нововведений этого года - создание event-клуба, проведение обучающих программ для организаторов фестивалей в территориях с экспертами российского уровня, организация туров выходного дня для всех желающих.

Татьяна Санникова, директор ПДНТ Губерния: "Практически каждая территория сможет найти совою изюминку, свой повод для событийного туризма, и именно событийный туризм мы ставили во главу угла, и это позволяет повышать нам качество и активизацию зрительского интереса, все это ведёт к брендированию территории".

Также ПДНТ "Губерния" при поддержке министерства культуры запускают новый проект под названием "Города", который перенесёт технологию "ожившего города" в территории края. Кроме того, впервые за много лет в "Губернии" решено организовать краевой форум работников культуры.

Музей современного искусства Permm активно будет сотрудничать с министерством культуры. В музее активно проходят образовательные программы. Так, уже в середине марта в музее начнет работу резиденция для музейщиков "Подросток + музей". Цель резиденции - помочь малым музеям Пермского края вовлечь в свою работу подростковую аудиторию, сделать малые музеи центрами притяжения для подростков. Продолжается программа "Музей без возраста", направленная на работу с пенсионерами. И конечно, в планах - очень много выставок. После "Парадизариума" Саши Фроловой откроется выставка пермских художников Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной. Их экспозиция будет называться "Низкая облачность". И это лишь малая часть того, что планируется Министерством культуры в 2017-м году.