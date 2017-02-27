В Сочи стартовал Российский инвестиционный форум. Пермскую делегацию возглавил и.о. губернатора Максим Решетников.

На форуме работает и корреспондент программы "Вести-Пермь" Сергей Овчинников.

Вот что рассказал Сергей во время прямого включения:

"На форуме Пермский край представлен отдельным стендом. Здесь презентованы такие знаковые проекты, как"Технополис "Новый Звездный", пермские ракетные и авиационные двигатели.

В скором времени панируется подписание меморандума по специнвестконтракту с компанией "КОМОС Групп", которая планирует реализовать на территории Пермского края проект "Современная фабрика мороженого", благодаря чему должно появиться множество новых рабочих мест.

После обеда планируется подписание готового специнвестконтракта с компанией "Новые фитинговые технологии". Под Чайковским компания заканчивает строительство большого завода. Стоимость проекта составляет 4,5 миллиарда рублей.

Ближе к вечеру состоится подписание соглашения о сотрудничестве с Архангельской областью.

В течения дня планируется проведение множества дискуссионных площадок, в которых планирует принять участие и глава Прикамья Максим Решетников. Одно из самых ожидаемых событий - пленарное заседание форума, на котором ожидается выступление Дмитрия Анатольевича Медведева".