В Сочи стартовал Российский инвестиционный форум
В Сочи стартовал Российский инвестиционный форум. Пермскую делегацию возглавил и.о. губернатора Максим Решетников.
На форуме работает и корреспондент программы "Вести-Пермь" Сергей Овчинников.
Вот что рассказал Сергей во время прямого включения:
"На форуме Пермский край представлен отдельным стендом. Здесь презентованы такие знаковые проекты, как"Технополис "Новый Звездный", пермские ракетные и авиационные двигатели.
В скором времени панируется подписание меморандума по специнвестконтракту с компанией "КОМОС Групп", которая планирует реализовать на территории Пермского края проект "Современная фабрика мороженого", благодаря чему должно появиться множество новых рабочих мест.
После обеда планируется подписание готового специнвестконтракта с компанией "Новые фитинговые технологии". Под Чайковским компания заканчивает строительство большого завода. Стоимость проекта составляет 4,5 миллиарда рублей.
Ближе к вечеру состоится подписание соглашения о сотрудничестве с Архангельской областью.
В течения дня планируется проведение множества дискуссионных площадок, в которых планирует принять участие и глава Прикамья Максим Решетников. Одно из самых ожидаемых событий - пленарное заседание форума, на котором ожидается выступление Дмитрия Анатольевича Медведева".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Троллейбусы-джентльмены вышли в рейс
В Перми водитель трамвая спасла людей от стаи собак
Уснул на ЖД путях
Утром - стулья, вечером - деньги
В Березниках наркодилеру грозит пожизненный срок
Восстание машин откладывается: Пермяк создал послушного Терминатора
Вторая беда России: ОНФ сразится с «убитыми» дорогами
День открытых дверей в военных комиссариатах Прикамья
Больше 14 тысяч первоклассников пойдут в пермские школы в новом учебном году
С Днем защитника Отечества! Спецвыпуск программы «Вести Пермь»
Добавить комментарий: