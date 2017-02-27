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Троллейбусы-джентльмены вышли в рейс
Усы, борода и галстуки появились у пермских троллейбусов накануне 23 февраля. Всего в рейс вышло 10 троллейбусов-джентльменов. Таким образом в Горэлектротрансе решили поздравить пермских мужчин. Украшенные троллейбусы курсируют по всем маршрутам. Организаторы хотели напомнить, что не только в праздники, но и каждый день автолюбители и водители общественного транспорта должны вести себя уважительно, проявлять заботу по отношению к другим участникам дорожного движения - именно такое поведение присуще настоящим мужчинам.
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