Троллейбусы-джентльмены вышли в рейс

Усы, борода и галстуки появились у пермских троллейбусов накануне 23 февраля. Всего в рейс вышло 10 троллейбусов-джентльменов. Таким образом в Горэлектротрансе решили поздравить пермских мужчин. Украшенные троллейбусы курсируют по всем маршрутам. Организаторы хотели напомнить, что не только в праздники, но и каждый день автолюбители и водители общественного транспорта должны вести себя уважительно, проявлять заботу по отношению к другим участникам дорожного движения - именно такое поведение присуще настоящим мужчинам.