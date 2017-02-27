В Перми водитель трамвая спасла людей от стаи собак





Водителя трамвая №11 Екатерину Панкратову наградили благодарственным письмом и ценным подарком от городской администрации с формулировкой за "Человечность и храбрость". Екатерина спасла от своры собак молодую женщину. Водитель трамвая остановила вагон и с ломиком бросилась на разъяренных животных. На помощь пришли другие пассажиры. Пострадавшую завели в трамвай, вызвали скорую. Чуть позже Екатерине пришлось еще раз браться за ломик. Одна из пассажирок решила пересесть в автобус, по пути псы напали и на нее. Прокусили ногу и порвали пальто. Все произошло в районе ост. Осенцы.

Екатерине 36 лет, водителем трамвая она работает с 2010 года, пошла в профессию по примеру подруги. До этого трудилась в магазине. О том, что когда-то ее будут называть героиней, даже не думала.



