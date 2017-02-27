Уснул на ЖД путях

Уснул, а мог и не проснуться. Сотрудники транспортной полиции спасли мужчину, спящего рядом с железнодорожными путями. Человека заметил машинист пассажирского поезда и сообщил в пермский линейный отдел МВД России. Стражи порядка, прибыв на место, обнаружили рядом с путями нетрезвого 24-летнего мужчину, который нигде официально не работает, живет в одной из деревень Карагайского района. В отношении мужчины был составлен протокол.