Утром - стулья, вечером - деньги

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← В Березниках наркодилеру грозит пожизненный срок

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мошенница

В Краснокамске полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. В органы внутренних дел обратился местный предприниматель.  К бизнесмену, занимающему изготовлением продукции из древесины, обратилась женщина, представилась индивидуальным предпринимателем  и предложила взять у него продукцию под реализацию. Гражданке после оформления договора была отгружена продукция на сумму около 45 тысяч рублей,  но воспользоваться товаром она не смогла, так как местный житель заподозрил  ее в недобросовестности и вызвал полицию.  В отделении полиции женщина отказалась называть свои имя и фамилию. Было установлено, что она является гражданской ближнего зарубежья, ранее неоднократно судима за совершение имущественных преступлений. Полицейскими был произведен обыск по месту жительства, в ходе которого были изъяты поддельные  печать и документы по несуществующей фирме. Всех, кто узнал данную женщину, просят позвонить по телефонам: 8-(34273)-3-20-02,  8-(34273)-3-21-30, 8-(34273)-3-20-89.

Метки: в Пермском крае, Общество, Преступления

Опубликовано: 27.02.2017 в 10:34 в рубрике - Новости телеканалов

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