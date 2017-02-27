Утром - стулья, вечером - деньги
В Краснокамске полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. В органы внутренних дел обратился местный предприниматель. К бизнесмену, занимающему изготовлением продукции из древесины, обратилась женщина, представилась индивидуальным предпринимателем и предложила взять у него продукцию под реализацию. Гражданке после оформления договора была отгружена продукция на сумму около 45 тысяч рублей, но воспользоваться товаром она не смогла, так как местный житель заподозрил ее в недобросовестности и вызвал полицию. В отделении полиции женщина отказалась называть свои имя и фамилию. Было установлено, что она является гражданской ближнего зарубежья, ранее неоднократно судима за совершение имущественных преступлений. Полицейскими был произведен обыск по месту жительства, в ходе которого были изъяты поддельные печать и документы по несуществующей фирме. Всех, кто узнал данную женщину, просят позвонить по телефонам: 8-(34273)-3-20-02, 8-(34273)-3-21-30, 8-(34273)-3-20-89.
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