В Березниках наркодилеру грозит пожизненный срок

В Березниках начался суд над 25-летим местным жителем, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Молодой человек задержан в октябре прошлого года. Оперативниками была получена информация о том, что он причастен к сбыту запрещенных веществ. В рамках спецоперации мужчина был взят с поличным недалеко от своего дома. При себе у него был пакет с синтетическим гашишем, спайсами и так называемой солью. В общей сложности изъято около килограмма наркотиков. Теперь преступнику может грозить пожизненное заключение.