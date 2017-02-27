← Восстание машин откладывается: Пермяк создал послушного Терминатора
В Березниках наркодилеру грозит пожизненный срок
В Березниках начался суд над 25-летим местным жителем, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Молодой человек задержан в октябре прошлого года. Оперативниками была получена информация о том, что он причастен к сбыту запрещенных веществ. В рамках спецоперации мужчина был взят с поличным недалеко от своего дома. При себе у него был пакет с синтетическим гашишем, спайсами и так называемой солью. В общей сложности изъято около килограмма наркотиков. Теперь преступнику может грозить пожизненное заключение.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Восстание машин откладывается: Пермяк создал послушного Терминатора
Вторая беда России: ОНФ сразится с «убитыми» дорогами
День открытых дверей в военных комиссариатах Прикамья
Больше 14 тысяч первоклассников пойдут в пермские школы в новом учебном году
С Днем защитника Отечества! Спецвыпуск программы «Вести Пермь»
В четыре раза больше шансов на продолжение рода
Глава Прикамья Максим Решетников поздравил пермяков с Днем защитника Отечества
Дискаунтер «Ситилинк» - низкие цены на постоянной основе
Масштабная ярмарка народных промыслов открылась в Перми
В Перми появился монумент РСЗО "Град"
Добавить комментарий: