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Восстание машин откладывается: Пермяк создал послушного Терминатора

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терминатор

Восстание машин пока откладывается, но терминатор уже появился. Копия персонажа одноименного голливудского блокбастера создана и прошла первые испытания в Пермском крае. Чего ожидают создатели от своей машины?

Он пока слушается человека и не требует благодарности. Терминатор модель Т-800. Создан в Перми. Идеей собственной универсальной машины Александр Осипович загорелся в конце 80-х, в 1995 начал писать программу.

конструктор

Александр Осипович, конструктор терминатора: "В грудной клетке у него персональный вычислительный компьютер, такой же, как у многих на столе стоит, только в разобранном виде, в глазах стоят камеры, в голове динамик и микрофон".

6-летнего мальчишку почти 30 лет назад поддержал дедушка. Николай Федорович - регулировщик радиоаппаратуры, лауреат Госпремии СССР, вспоминает, сказал - будет время, будут технологии, будет тебе терминатор.

Дело действительно сдвинулось с мертвой точки, когда по запросу Александра создатели отправили ему настоящие чертежи того самого Терминатора.

Первоначально основой для пермского терминатора должен был стать скелет из обычного кабинета биологии. Однако разработчику его тогда просто не удалось достать. Время шло, технологии менялись, и теперь тело терминатора напечатано на 3D-принтере.

Деталь за деталью, конструктор тщательно фиксировал каждый шаг. Терминатор вышел по образу и подобию того самого, в исполнении Шварценеггера. Можно даже сравнить, насколько они похожи.

- Вы верите, что когда-то они смогут зажить своей жизнью?

Александр Осипович, конструктор терминатора: "Нет, потому что процессор устроен не так, как человеческий мозг".

Да и сидит пока терминатор в кресле-каталке, разбрасывать машины, как герой Шварценеггера, не может, ноги выйдут слишком дорого. И так пермский Т-800 влетел в копеечку - около 200 тысяч, и это, говорит Александр, хобби.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Наука и техника

Опубликовано: 27.02.2017 в 09:46 в рубрике - Новости телеканалов

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