← День открытых дверей в военных комиссариатах Прикамья
Восстание машин откладывается: Пермяк создал послушного Терминатора →
Вторая беда России: ОНФ сразится с «убитыми» дорогами
О старте трех новых проектов - Убитые дороги, Благоустройство дворов и Уборка свалок - временно исполняющему обязанности губернатора Прикамья Максиму Решетникову рассказали руководители пермского Общероссийского народного фронта - организации, целью которой является контроль исполнения указов и поручений президента страны. Глава региона отметил, что "фронтовики" могут предложить варианты решения проблем, к которым власти порой даже не знают, как подступиться.
Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Самый лучший контроль - это всегда контроль жителей, общественный контроль, то есть мы договорились, что будет отдельная процедура, и в том числе вас настойчиво приглашаем принять участие во всех без исключения контрольных мероприятиях".
Что касается текущей работы, то особо "фронтовики" выделили проблемы в жилищно-коммунальной и социальной отраслях. В частности, много жалоб в ОНФ поступило на длительное время ожидания скорой помощи или уменьшение финансирования медицины - как говорят, где раньше можно было купить два шприца, теперь только один.
Евгений Симакин, руководитель исполнительного комитета Общероссийского Народного Фронта в Пермском крае: "Все прошло очень конструктивно, нам такая позиция очень нравится, мы готовы помогать, мы готовы предоставлять информацию, мы готовы снимать картинку с земли и давать достоверную картину того, что происходит, чтобы органы государственной власти могли оперативно реагировать".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
День открытых дверей в военных комиссариатах Прикамья
Больше 14 тысяч первоклассников пойдут в пермские школы в новом учебном году
С Днем защитника Отечества! Спецвыпуск программы «Вести Пермь»
В четыре раза больше шансов на продолжение рода
Глава Прикамья Максим Решетников поздравил пермяков с Днем защитника Отечества
Дискаунтер «Ситилинк» - низкие цены на постоянной основе
Масштабная ярмарка народных промыслов открылась в Перми
В Перми появился монумент РСЗО "Град"
300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать в Прикамье в этом году
Как выглядит миллион кубометров снега
Добавить комментарий: