Вторая беда России: ОНФ сразится с «убитыми» дорогами

О старте трех новых проектов - Убитые дороги, Благоустройство дворов и Уборка свалок - временно исполняющему обязанности губернатора Прикамья Максиму Решетникову рассказали руководители пермского Общероссийского народного фронта - организации, целью которой является контроль исполнения указов и поручений президента страны. Глава региона отметил, что "фронтовики" могут предложить варианты решения проблем, к которым власти порой даже не знают, как подступиться.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Самый лучший контроль - это всегда контроль жителей, общественный контроль, то есть мы договорились, что будет отдельная процедура, и в том числе вас настойчиво приглашаем принять участие во всех без исключения контрольных мероприятиях".

Что касается текущей работы, то особо "фронтовики" выделили проблемы в жилищно-коммунальной и социальной отраслях. В частности, много жалоб в ОНФ поступило на длительное время ожидания скорой помощи или уменьшение финансирования медицины - как говорят, где раньше можно было купить два шприца, теперь только один.

Евгений Симакин, руководитель исполнительного комитета Общероссийского Народного Фронта в Пермском крае: "Все прошло очень конструктивно, нам такая позиция очень нравится, мы готовы помогать, мы готовы предоставлять информацию, мы готовы снимать картинку с земли и давать достоверную картину того, что происходит, чтобы органы государственной власти могли оперативно реагировать".