День открытых дверей в военных комиссариатах Прикамья

Трехтысячного призывника - контрактника поздравили в канун Дня защитника Отечества пермские военные. Младший сержант Колдомов из Большесосновского района поедет служить заграницу - в Таджикистан. Тогда же для всех остальных устроили своеобразный День открытых дверей.

Гостям рассказывали, что едят, сколько получают военнослужащие и что носят в современной армии. К примеру, денежное довольствие рядового без опыта работы в месяц составит 20 тысяч рублей.

Игорь Колдомов, младший сержант:

- Берцы они намного лучше, скажу сразу, чем уставные срочной службы, и ногу не мозолят и нога сильно не потеет. Раньше форма впитывала влагу, в ней было очень сложно, например, пробегать марш-бросок или что-то еще, а теперь нет.