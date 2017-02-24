Больше 14 тысяч первоклассников пойдут в пермские школы в новом учебном году. Это больше, чем в предыдущем.

22 февраля в течение часа на вопросы во время прямой телефонной линии в городском call-центре отвечали представители городского Департамента образования.

Встречи в формате "телефонных линий" проходят каждую неделю. Тема данной разговора - это будущее первое сентября и количество мест в пермских общеобразовательных учебных заведениях. Уже начался процесс записи детей в школы, формируются списки учеников. В отличие от некоторых крупных городов, в краевой столице этот процесс отрегулирован: адресная привязка жилых домов к школам, лицеям и гимназиям корректируется ежегодно, поэтому родители заранее знают, куда им необходимо обратиться для подачи документов.

Вера Захарова, начальник отдела по организация предоставления муниципальной услуги общего образования Департамента образования администрации г. Перми:

- Особых изменений в приеме в первый класс нет. Точно так же, как и в прошлом году, до 31 июня принимаются заявления от родителей, проживающих на закрепленной территории, с 1 июля принимаются заявления в образовательные учреждения на свободные места.