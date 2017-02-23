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С Днем защитника Отечества! Спецвыпуск программы «Вести Пермь»
В специальном выпуске программы "Вести Пермь" на канале "Россия 24" поздравления мужчинам и женщинам, обзор событий и все о том, как Пермский край отмечает День защитника Отечества. Подробнее >>
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