В четыре раза больше шансов на продолжение рода
Как сообщают в краевом Минздраве, количество бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения планируют увеличить в разы. Активная выдача направлений уже началась.В этом году планируется провести 2400 процедур репродуктивных манипуляций по полису обязательного медицинского страхования, что в 4 раза больше, чем в 2016-м. Тогда в результате проведения процедуры ЭКО состоялись 290 родов, у мамочек родились 307 малышей.
Светлана Филимонова, врач-репродуктолог:
- Эмбриологи оплодотворяют яйцеклетку, наблюдают за получившимися эмбрионами, и перенос готовых эмбрионов в полость матки осуществляется через 3-5 дней. По уровню ХГЧ мы смотрим – наступила беременность или нет.
Самый важный этап в методе экстракорпорального оплодотворения – это пересадка эмбриона. И если углубляться в тонкости, то и выражение "ребенок из пробирки" в корне неверно, он скорее из чашки Петри.
Распространенное мнение, что, образно выражаясь, место встречи сперматозоида и яйцеклетки - пробирка, но на самом деле всё происходит в эмбриологической лаборатории или как её называют специалисты "святая святых".
Для получения направления для проведения процедуры ЭКО будущие мамы с диагнозом "бесплодие" должны обратиться в комиссию Министерства здравоохранения Пермского края, предоставив выписку из амбулаторной карты и заключение врачебной комиссии медицинской организации.
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