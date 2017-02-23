В четыре раза больше шансов на продолжение рода

Как сообщают в краевом Минздраве, количество бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения планируют увеличить в разы. Активная выдача направлений уже началась.В этом году планируется провести 2400 процедур репродуктивных манипуляций по полису обязательного медицинского страхования, что в 4 раза больше, чем в 2016-м. Тогда в результате проведения процедуры ЭКО состоялись 290 родов, у мамочек родились 307 малышей.

Светлана Филимонова, врач-репродуктолог:

- Эмбриологи оплодотворяют яйцеклетку, наблюдают за получившимися эмбрионами, и перенос готовых эмбрионов в полость матки осуществляется через 3-5 дней. По уровню ХГЧ мы смотрим – наступила беременность или нет.

Самый важный этап в методе экстракорпорального оплодотворения – это пересадка эмбриона. И если углубляться в тонкости, то и выражение "ребенок из пробирки" в корне неверно, он скорее из чашки Петри.

Распространенное мнение, что, образно выражаясь, место встречи сперматозоида и яйцеклетки - пробирка, но на самом деле всё происходит в эмбриологической лаборатории или как её называют специалисты "святая святых".

Для получения направления для проведения процедуры ЭКО будущие мамы с диагнозом "бесплодие" должны обратиться в комиссию Министерства здравоохранения Пермского края, предоставив выписку из амбулаторной карты и заключение врачебной комиссии медицинской организации.