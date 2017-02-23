Глава Прикамья Максим Решетников поздравил пермяков с Днем защитника Отечества

В Перми состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу, посвященная Дню защитника Отечества. Отдать дань памяти павшим пришли ветераны, представители правоохранительных и надзорных ведомств, общественных объединений, городской администрации, политических партий, а также члены регионального правительства. С наступающим праздником собравшихся поздравил глава региона Максим Решетников.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края:

- Сегодня День защитника Отечества стал действительно праздником патриотизма, отваги и мужества. Это один из наиболее почитаемых в стране праздников, он напоминает нам о нашем славном прошлом, о подвиге наших земляков.

Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, принимали участие во всех решающих сражениях. Почти две сотни бойцов были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Сотни тысяч – награждены орденами и медалями.

Иван Горбенко, начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Пермского края:

- Сегодня отношение к празднику Дню защитника Отечества совсем другое. Молодое поколение поняло, что защищать Отечество нужно всегда, и чтобы его защищать, необходимо к этому быть готовым и готовым всем.