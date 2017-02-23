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Глава Прикамья Максим Решетников поздравил пермяков с Днем защитника Отечества
В Перми состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу, посвященная Дню защитника Отечества. Отдать дань памяти павшим пришли ветераны, представители правоохранительных и надзорных ведомств, общественных объединений, городской администрации, политических партий, а также члены регионального правительства. С наступающим праздником собравшихся поздравил глава региона Максим Решетников.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края:
- Сегодня День защитника Отечества стал действительно праздником патриотизма, отваги и мужества. Это один из наиболее почитаемых в стране праздников, он напоминает нам о нашем славном прошлом, о подвиге наших земляков.
Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, принимали участие во всех решающих сражениях. Почти две сотни бойцов были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Сотни тысяч – награждены орденами и медалями.
Иван Горбенко, начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Пермского края:
- Сегодня отношение к празднику Дню защитника Отечества совсем другое. Молодое поколение поняло, что защищать Отечество нужно всегда, и чтобы его защищать, необходимо к этому быть готовым и готовым всем.
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