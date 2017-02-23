Дискаунтер «Ситилинк» - низкие цены на постоянной основе

Новый механизм выбора подарков и просто необходимых вещей презентовали в Перми.

Подарки сразу двум защитникам отечества - сыну и мужу - Зоя Михалева решила выбирать в обеденный перерыв. В больших магазинах долго искать из-за обилия предложений, поэтому остановилась на новом для Перми формате «онлайн-дискаунтеров» по продаже товаров.

Зоя Михалева, житель г. Перми: "Я покупаю с Ситилинк, потому что здесь низкие цены, большой выбор товара и очень удобный сайт, на котором есть описание товара".

Формат подобной торговли предполагает нетрадиционный «дискаунт» - то есть товар со скидкой. Низкие цены на постоянной основе. Происходит это за счет прямых поставок от производителей и максимальной автоматизации процесса. Покупатель может выбрать товар на сайте в интернете или у терминала в торговом центре.

Ольга Баландина, руководитель отдела продаж «Ситилинк»: "Покупатель может самостоятельно выбрать товар на терминале в торговом зале. Он может, не сходя с дивана, дома оформить заказ и получить его либо доставкой, либо на точке выдачи в разных районах нашего города".

Весь процесс - от заказа товара и до его получения занимает не больше 5 минут. Это происходит за счет формата самого магазина. Для удобства покупателей большую часть торговых помещений занимает склад.

Если сотовый телефон или компьютер не найдут здесь, у компании «Ситилинк» есть доступ к одному из крупнейших складов бытовой техники в России. В ассортименте дискаунтера сегодня больше 50 тысяч наименований товара.

Максим Зубаткин, маркетолог «Ситилинк»: "Для постоянных клиентов у нас действует клубная система, которая позволяет накапливать бонусы и оплачивать ими и до 75 процентов от следующих покупок".

В преддверии 23 февраля здесь ждут защитников отчества. Ну, а Зоя Михалева уезжает из магазина с покупками. Сыну достанется сотовый телефон, а мужу - видеорегистратор, по бонусной программе успела себе еще и фен приобрести.