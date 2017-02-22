Масштабная ярмарка народных промыслов открылась в Перми. Наряду с привычными речь идет и о таких промыслах, как рыбный промысел и травосбор.

Всех гостей выставки "Народные промыслы" на входе встречали с самым русским инструментом - балалайкой. В национальных костюмах, представлены народы, населяющие практически весь Пермский край.

Татары, удмурты, башкиры со своими уникальными, самобытными изделиями. Например, Насиме Гайсиной, ткацкий станок достался от бабушки, ему уже больше 100 лет. Изделия, которые получаются у мастерицы - сегодня расходятся далеко за пределы Пермского края.

На этой выставке "Народных промыслов" можно не только многое увидеть, но и чему-то научиться.

Ткацкий станок из Пермского края успешно конкурирует со своим современным коллегой из Новой Зеландии. Сегодня в мире желающих освоить эту технику становиться все больше.

Многое можно было и попробовать. Грибы, ягоды, травяные сборы, мясо и рыбу. И уже по традиции, много лет здесь появляются лучшие ее сорта. И, конечно, самый крупный из Тихоокеанских лососей, красное золото Дальневосточного края - это чавыча.

Мария Губич, представитель компании "Рыбак Камчатки":

- Уникальная Дальневосточная продукция идет, которая раньше не доходила до российских прилавков, а уходила в море в Китай и другие страны.

Вся рыба была выловлена совсем недавно. Сезон "охоты" на королевского лосося на Дальнем Востоке уже начался. И у многих есть шанс попробовать этот деликатес на Урале.