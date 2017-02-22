В Перми появился монумент РСЗО "Град"

На центральной площади Научно-исследовательского института полимерных материалов увековечили труды тысяч людей. Здесь открыли монумент боевой машине "Град".

Решение о выделении демилитаризованного образца для установки на постамент было принято министром обороны Сергеем Шойгу. Ведь именно сотрудники НИИПМ являются разработчиками рецептуры, конструкции и технологии изготовления зарядов для реактивных снарядов, которые позволили увеличить дальнобойность "Града" (кстати, и не только) с 20 до 40 километров.

Андрей Голубев, генеральный директор АО "НИИПМ":

- Это во славу наших разработок, а также для молодежи, чтобы они видели, знали, а самое главное, помнили те вещи, которые в тяжелых условиях ветераны смогли, сделали и доказали. Есть чем гордиться.

Серийное производство боевых машин было развёрнуто на Пермском заводе им. Ленина, ныне "Мотовилихинские заводы". Только в Советскую Армию было поставлено более 6,5 тысяч боевых машин. На сегодняшний день РСЗО "Град" остается одной из самых массовых реактивных систем вооружения в России и за её пределами. Из последнего - установка применялась сирийской армией, в частности при освобождении Пальмиры в марте 2016 года.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми:

"Град" пополнил своего рода пермский музей под открытым небом, куда входит и бронекатер, и танк Т-34, и "МИГ на взлете", и реактивная установка "Катюша". И сегодня мы продолжаем эту "историческую логику". Я уверен, что на протяжении многих поколений он будет будить в пермяках гордость за трудовые и воинские подвиги предков, укреплять веру в боеспособность наших вооруженных сил, силу нашей обороны".