← 300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать в Прикамье в этом году
В Перми появился монумент РСЗО "Град"
На центральной площади Научно-исследовательского института полимерных материалов увековечили труды тысяч людей. Здесь открыли монумент боевой машине "Град".
Решение о выделении демилитаризованного образца для установки на постамент было принято министром обороны Сергеем Шойгу. Ведь именно сотрудники НИИПМ являются разработчиками рецептуры, конструкции и технологии изготовления зарядов для реактивных снарядов, которые позволили увеличить дальнобойность "Града" (кстати, и не только) с 20 до 40 километров.
Андрей Голубев, генеральный директор АО "НИИПМ":
- Это во славу наших разработок, а также для молодежи, чтобы они видели, знали, а самое главное, помнили те вещи, которые в тяжелых условиях ветераны смогли, сделали и доказали. Есть чем гордиться.
Серийное производство боевых машин было развёрнуто на Пермском заводе им. Ленина, ныне "Мотовилихинские заводы". Только в Советскую Армию было поставлено более 6,5 тысяч боевых машин. На сегодняшний день РСЗО "Град" остается одной из самых массовых реактивных систем вооружения в России и за её пределами. Из последнего - установка применялась сирийской армией, в частности при освобождении Пальмиры в марте 2016 года.
Дмитрий Самойлов, глава города Перми:
"Град" пополнил своего рода пермский музей под открытым небом, куда входит и бронекатер, и танк Т-34, и "МИГ на взлете", и реактивная установка "Катюша". И сегодня мы продолжаем эту "историческую логику". Я уверен, что на протяжении многих поколений он будет будить в пермяках гордость за трудовые и воинские подвиги предков, укреплять веру в боеспособность наших вооруженных сил, силу нашей обороны".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать в Прикамье в этом году
Как выглядит миллион кубометров снега
Очердная погодная аномалия в Перми
В Перми пациент угрожал пистолетом врачам скорой помощи
«Разговоры о Ротко» в Перми
Каждый второй абонент платного ТВ в России подключен к «Ростелеком»
Пермская гордума: Застройщикам стоит задуматься
Прикамье встречает Масленицу
В Перми врменно закрыли ледовый городок
Очердная погодная аномалия в Перми
Добавить комментарий: