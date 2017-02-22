300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать в Прикамье в этом году
300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать уже в этом году. Об этом подробно говорили на Совете глав муниципалитетов.
Глава региона Максим Решетников указал на то, что в последние несколько лет субсидии, выделяемые на поддержание сельских дорог, во многом не использовались, а с учетом остатков прошлого года общий объем средств составит 4 миллиарда рублей. Это рекордная сумма для Пермского края. Теперь важно, чтобы муниципалитеты активней подключились к процессу и подали заявки на ремонт дорог местного значения до 1 марта. А чтобы начать работы с началом сезона, деньги на счета поступят уже к 1 апреля.
Александр Кузнецов, председатель совета глав муниципальных образований Пермского края:
- Будет уделено большое внимание, прежде всего, восстановлению и приведению в нормативное состояние того дорожного покрытия, которое сегодня существует. Не обойдется и без строительства новых дорог. Край прирастет новыми километрами качественных хороших дорог.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Как выглядит миллион кубометров снега
Очердная погодная аномалия в Перми
В Перми пациент угрожал пистолетом врачам скорой помощи
«Разговоры о Ротко» в Перми
Каждый второй абонент платного ТВ в России подключен к «Ростелеком»
Пермская гордума: Застройщикам стоит задуматься
Прикамье встречает Масленицу
В Перми врменно закрыли ледовый городок
Очердная погодная аномалия в Перми
В Кордонской средней школе почтили память героя Альфы
Добавить комментарий: