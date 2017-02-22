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300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать в Прикамье в этом году

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300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать уже в этом году. Об этом подробно говорили на Совете глав муниципалитетов.

Глава региона Максим Решетников указал на то, что в последние несколько лет субсидии, выделяемые на поддержание сельских дорог, во многом не использовались, а с учетом остатков прошлого года общий объем средств составит 4 миллиарда рублей. Это рекордная сумма для Пермского края. Теперь важно, чтобы муниципалитеты активней подключились к процессу и подали заявки на ремонт дорог местного значения до 1 марта. А чтобы начать работы с началом сезона, деньги на счета поступят уже к 1 апреля.

Александр Кузнецов, председатель совета глав муниципальных образований Пермского края:

- Будет уделено большое внимание, прежде всего, восстановлению и приведению в нормативное состояние того дорожного покрытия, которое сегодня существует. Не обойдется и без строительства новых дорог. Край прирастет новыми километрами качественных хороших дорог.


Опубликовано: 22.02.2017 в 10:49 в рубрике - Новости телеканалов

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