300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать в Прикамье в этом году

300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать уже в этом году. Об этом подробно говорили на Совете глав муниципалитетов.

Глава региона Максим Решетников указал на то, что в последние несколько лет субсидии, выделяемые на поддержание сельских дорог, во многом не использовались, а с учетом остатков прошлого года общий объем средств составит 4 миллиарда рублей. Это рекордная сумма для Пермского края. Теперь важно, чтобы муниципалитеты активней подключились к процессу и подали заявки на ремонт дорог местного значения до 1 марта. А чтобы начать работы с началом сезона, деньги на счета поступят уже к 1 апреля.

Александр Кузнецов, председатель совета глав муниципальных образований Пермского края:

- Будет уделено большое внимание, прежде всего, восстановлению и приведению в нормативное состояние того дорожного покрытия, которое сегодня существует. Не обойдется и без строительства новых дорог. Край прирастет новыми километрами качественных хороших дорог.