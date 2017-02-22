Как выглядит миллион кубометров снега





Миллион кубометров снега вывезено с начала зимы. С последними снегопадами этот рубеж перешагнули пермские коммунальщики. А тех, кто что-то забыл, например, кучу снега во дворе, взбодрить обещают чиновники и просят горожан сообщать напрямую.

Коммунальщики уверяют, что работают ночь напролет.

Дмитрий Нестеров, директор ДСТ-Строй:

- Если осадков немного, в нашем случае выходит около 20 единиц техники. На сегодняшний день на нашем районе находится более 30 единиц.

Техники работает больше, потому что зарядили снегопады. По прогнозам, в Перми в ближайшие дни выпадет снега значительно больше, чем в Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске вместе взятых. А это значит, необходима патрульная очистка спецтехникой через всю ширину улицы. Только за выходные вывезено 27 тысяч кубометров снега.

Всего в этом сезоне с улиц Перми было вывезено около миллиона кубических метров снега. Но цифра в общем-то не очень понятная, картинка скажет намного больше - это горы снега, при этом на этом полигоне лишь пятая часть того самого миллиона.

Горы снега уходят за горизонт, вереница КАМАЗов нескончаемая, трактор практически не останавливается. В это же время в Мотовилихе идет проверка, к дорогам претензий нет, а вот управляющие компании недоработали, крыши и дворы тонут в снегу. Понятнее штрафов в данном случае нет ничего.

Валерий Кокшаров, глава администрации Мотовилихинского района г. Перми:

- Общая сумма штрафов более 10 миллионов рублей, на сегодня возмещено более 5 миллионов рублей в бюджет города Перми. Естественно, из бюджета эти деньги идут в основном на благоустройство.