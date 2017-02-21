Очердная погодная аномалия в Перми

Очередная погодная аномалия в Пермском крае. О ней сегодня заявляют синоптики. Конец зимы, начиная с сегодняшнего дня, будет необычно теплым, снежным и даже необычно дождливым. Снегопады начались уже сегодня. Коммунальщики пообещали удвоить усилия и попросили помощи автомобилистов.

В течение всего дня дорожная обстановка в Перми остается сложной. Это заметно даже здесь – в самом центре города. Несмотря на работу уборочной техники, снег тут же наметает вновь. Первыми на себе последствия февральской стихии почувствовали, конечно, автомобилисты.

С увеличением количества выпавшего снега растет и число мелких ДТП. Сегодня небольшие аварии можно встретить в Перми повсеместно. Никаких серьезных дорожно-транспортных происшествий пока не сообщается, но движение затруднено практически во всем городе. Пешеходам сегодня также приходится несладко. К каше под ногами добавляется еще и сильный порывистый ветер. Как уверяют коммунальные службы, они работают в усиленном режиме. Только вот результаты их труда не всегда можно заметить.

Прогноз синоптиков пока также неблагоприятный. В ближайшие несколько дней в Прикамье ожидается выпадение почти месячной нормы осадков. И все это на фоне значительного повышения температуры.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ:

- В Перми также будут интенсивные осадки в виде мокрого снега сегодня и ближайшей ночью. Соответственно, в среду вполне может пойти дождь.

Сейчас главная задача дорожников – расчистить основные транспортные магистрали. А уже ночью начнется более тщательная уборка. Здесь традиционная просьба ко всем автомобилистам – не оставлять машины в парковочных карманах на ночь, иначе к утру их могут просто засыпать.