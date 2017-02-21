В Перми пациент угрожал пистолетом врачам скорой помощи

В Перми бойцы Росгвардии задержали мужчину, совершившего вооруженное нападение на бригаду скорой помощи.

Обычный вызов на станцию скорой помощи. Около часа ночи позвонил мужчина, жаловался на сильную боль и застарелую травму спины. Подстанция находится буквально на соседней улице, и врач прибыла уже через несколько минут. Правда, теплого приема на этот раз не получилось – в руках у пациента был пистолет.

Нина Карпова, врач скорой помощи:

- Он требовал у нас наркотические анальгетики, требовал бригаду реанимации. Я сказала, что не могу ему отказать в помощи, мне надо позвонить и тихонько ушла.

За свою многолетнюю практику врач Нина Карпова в подобных ситуациях бывала, конечно, не раз. За ней гонялись с топором, ее пытались скинуть с балкона. Для каждой подобной ситуации есть, конечно, внутренние инструкции скорой помощи. Но на практике рассчитывать можно только на себя.

Елена Ермакова, и.о. заведующей подстанции скорой помощи:

- В каждую смену подвергаем себя риску. Никто из нас не застрахован. И к сожалению, уповать не на кого, поскольку работают одни девочки.

И на этот раз опытному врачу удалось уйти из квартиры без последствий. Тут же поступил вызов в полицию и уже бойцы Росгвардии обнаружили пациента в том же месте и с тем же оружием.

В пресс-службе управления Росгвардии по Пермскому краю ситуацию прокомментровали уже без эмоций: "Дверь в квартиру открыл мужчина, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, направленный в сторону сотрудников Росгвардии. В отношении вооруженного гражданина была применена физическая сила, изъят пневматический пистолет и надеты наручники. Задержанный был доставлен в ближайший отдел полиции для принятия процессуального решения".

Судьбу пациента теперь решит суд. Но по опыту прошлых дел, скорее всего, это будет административное наказание. Все дело в сухой формулировке "прямой угрозы жизни для врача не было"