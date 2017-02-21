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«Разговоры о Ротко» в Перми
В Центральном выставочном зале открылась выставка "Разговоры о Ротко", на которой представлены работы пермских художников, работающих в разных жанрах.
Максимум экспрессионизма - минимум цвета - характерные черты творчества американского художника Марка Ротко. Он прославился в основном своей абстрактной живописью цветового поля.
Ольга Молчанова-Пермякова, куратор выставки:
- В его работах некая магия присутствует, ты себя ловишь на мысли о том, что хотел по-быстрому посмотреть, а уйти не можешь, держат тебя работы.
Восьмая экспозиция в рамках экспериментального проекта "Вход" так и называется "Разговоры о Ротко". 29 молодых художников получили задание - написать картину используя только три цвета. Одни написали портреты американского метра, другие обратились к эпизодам из его жизни, а кто-то создал свои цветовые и скульптурные абстракции. Скульптура, графика, живопись, мультимедиа-инсталляции - все это ждет посетителей ЦВЗ на выставке "Разговоры о Ротко".
Иван Рябухин, PR-специалист Центрального выставочного зала:
- Основная наша цель познакомить пермяков с художественной школой, которая есть в Перми , с теми направлениями, которые есть в Перми и Ротко тут больше повод для ассоциаций.
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