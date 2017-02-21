«Разговоры о Ротко» в Перми

В Центральном выставочном зале открылась выставка "Разговоры о Ротко", на которой представлены работы пермских художников, работающих в разных жанрах.

Максимум экспрессионизма - минимум цвета - характерные черты творчества американского художника Марка Ротко. Он прославился в основном своей абстрактной живописью цветового поля.

Ольга Молчанова-Пермякова, куратор выставки:

- В его работах некая магия присутствует, ты себя ловишь на мысли о том, что хотел по-быстрому посмотреть, а уйти не можешь, держат тебя работы.

Восьмая экспозиция в рамках экспериментального проекта "Вход" так и называется "Разговоры о Ротко". 29 молодых художников получили задание - написать картину используя только три цвета. Одни написали портреты американского метра, другие обратились к эпизодам из его жизни, а кто-то создал свои цветовые и скульптурные абстракции. Скульптура, графика, живопись, мультимедиа-инсталляции - все это ждет посетителей ЦВЗ на выставке "Разговоры о Ротко".

Иван Рябухин, PR-специалист Центрального выставочного зала:

- Основная наша цель познакомить пермяков с художественной школой, которая есть в Перми , с теми направлениями, которые есть в Перми и Ротко тут больше повод для ассоциаций.