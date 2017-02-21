Прикамье встречает Масленицу

Прошел первый день масленичной недели. В Перми уже посчитали, блины для пермяков нынче обойдутся дешевле, чем год назад. Об этом рассказывает специально составленный индекс блина.

Перетягивание каната, игра в стряпуху, соревнование в скачках на лошадках и прыжки в мешках. Только блинов здесь пока не хватает.

О блинах

Не подбивай клин под овсяный блин: поджарится, сам свалится. Пословиц и поговорок уйма. Золотой кругляш, тот что красен и горяч, символ масленицы. С икрой, сгущенкой, мясом, творожный или даже с пистиками. Поджарен с одной стороны или кружевной. А самый обычный с маслом нынче обойдется дешевле, чем пару лет назад, подсчитали активисты, правда, если брать все ингредиенты со скидкой.

Как рассказывает Иван Пасынков, руководитель комитета народного контроля, индекс блина рассчитывается уже третий год подряд. В 2015 году он составлял 3 рубля, в 2016 году - 2 рубля 50 копеек, в этом году - 2 рубля 10 копеек.

Как ингредиентов в блине, в самой масленице смыслов намешано немало. Для христиан это последняя неделя перед великим постом, нужно наесться вдоволь. Для язычников, во времена которых уходят корни праздника, это рубеж между зимой и весной, сразу после гуляний начиналась подготовка к сезону посадок.

Это сейчас чучело Масленицы обычная забава, а у наших далеких предков считалось символом плодородия. Масленицу необходимо было сжечь, пепел развеять по полям. И только в таком случае урожай был бы богатым.

Как раз во всех тонкостях празднования Масленицы сегодня разбирались школьники. Пока для них жарили блинчики, ребята ломали головы над тем, как правильно надеть национальный костюм или в принципе нужны ли все эти традиции и гуляния. Эксперты говорят однозначно, не разделяя, что языческое, а что христианское.

Первые три дня называют узкой масленицей - работать не запрещается. А с четверга можно будет бить баклуши, ходить в гости к теще, знакомиться, перетягивать канат и брать снежные городки - все это широкая масленица.