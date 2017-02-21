Пермская гордума: Застройщикам стоит задуматься
Добросовестные рекламщики могут рассчитывать на скидку, а застройщикам, по всей видимости, придется больше задумываться об инфраструктуре рядом с новыми домами.
Пермской городской думе начинается пленарная неделя. Один из вопросов в повестке дня здесь посвящен возможному снижению арендных ставок на рекламные конструкции, 20-процентную скидку смогут получить все добросовестные арендаторы.
С другой стороны, депутаты намерены проявить жесткость в вопросах градостроительства. При обсуждении новых планов застройки правобережной части Перми, застройщику уже сейчас нужно задуматься о новых детских садах, школах, больницах и даже возможном расширении дорог.
Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы:
- Сегодня строить, не соблюдая нормативы градпроектирования, не учитывая социальные нормы и транспортные нормы, нельзя. Это ведет к хаосу и беспорядку. И понятно, что если сегодня мы меняем генеральный план где-то, который и учитывает все эти нюансы, то мы должны обязательно смотреть на выполнение тех вопросов, о которых мы с вами сказали.
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