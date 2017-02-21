В Перми врменно закрыли ледовый городок
В Перми закрыли ледовый городок. Официально на техобслуживание и реставрационные работы, которые планируют закончить к 23 февраля.
По словам организаторов, это сделано для того, чтобы подготовить комплекс к празднованию Масленицы. Основные гулянья пройдут непосредственно на территории "Эко-сада" в это воскресенье. Концертная программа начнется в два часа дня. Не обойдется без традиционных русских забав: бои подушками, перетягивании каната, поднятии пудовой гири. И конечно, блины и сожжение большого чучела Масленицы. Из-за соображений безопасности некоторые ледовые скульптуры и горки будут закрыты.
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