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Прикамье встречает Масленицу →

В Перми врменно закрыли ледовый городок

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В Перми закрыли ледовый городок. Официально на техобслуживание и реставрационные работы, которые планируют закончить к 23 февраля.

По словам организаторов, это сделано для того, чтобы подготовить комплекс к празднованию Масленицы. Основные гулянья пройдут непосредственно на территории "Эко-сада" в это воскресенье. Концертная программа начнется в два часа дня. Не обойдется без традиционных русских забав: бои подушками, перетягивании каната, поднятии пудовой гири. И конечно, блины и сожжение большого чучела Масленицы. Из-за соображений безопасности некоторые ледовые скульптуры и горки будут закрыты.



Метки: в Перми

Опубликовано: 21.02.2017 в 09:20 в рубрике - Новости телеканалов

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← Очердная погодная аномалия в Перми

Прикамье встречает Масленицу →

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