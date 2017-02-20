МЧС и Ростелеком рассказали как работает служба экстренного оповещения

Более миллиона жителей Прикамья получили экстренные оповещения по стационарному телефону. Сегодня Ростелеком подвел итоги совместной работы с краевым МЧС за два года - с момента подписания соглашения о сотрудничестве сторон.

Чаще всего населению поступали звонки, связанные с опасными погодными или природными ситуациями. Так с 2015 года предупреждения о сильных снегопадах и существенном похолодании получили почти 800 тыс человек, об угрозе подтопления или природного пожара - более 174 тыс, об аварийных отключениях водоснабжения или электроэнергии более 57 тыс человек. Также, через домашние телефоны МЧС оповещало людей о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и гепатита А.

В качестве инструмента оповещений не случайно выбраны именно домашние телефоны. Ведь номера привязаны к конкретному дому, квартире или подъезду - а это важно, когда необходимо проинформировать жителей не всего края - а конкретного города или микрорайона. Кроме того, домашние телефоны остаются одним из самых надежных средств связи - отмечают в Ростелекоме. В случае экстремальных погодных условий инфраструктура сотовой связи может пострадать, в то время как линии связи стационарных телефонов проходят под землей.