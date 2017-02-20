В Пермской галерее открылась выставка из частных собраний под названием «Музей и коллекционеры».

Знаменитый Коллекционер Григорий Куранов со своим собранием тарелок в 2008 году стал номинантом на включение в Книгу рекордов Гиннесса, как самое большое собрание антикварных фарфоровых тарелок с изображением цветов и фруктов.





Тарелки, блюда и чашки - редкие экземпляры Императорского фарфорового и фаянсового заводов, Фабрик Киселева, Заводов братьев Корниловых, Попова, Кузнецовых - коллекцию русского и зарубежного фарфора восемнадцатого - двадцатых веков в Пермской галерее представляет семья Курановых.

Собирать фарфор, как и все коллекционеры, семья Курановых начала случайно. Двадцать шесть лет назад, прогуливаясь по Тополевому переулке в центре Перми, Григорий зашел в антикварный магазин и купил пять тарелок Мейсенского завода с изображением яблочка, сливы и груши, спустя годы супруга приобрела еще несколько. Сейчас в семейном собрании более тысячи фарфоровых тарелок.

В экспозиции есть интересный экспонат - тарелка с изображением гравюры Сальвадора Дали "Три грации", всего таких было выпущено 75. И тарелка № 36 находится в коллекции Григория Куранова.Ее коллекционеру привезли из Испании. На выставке в пермской галерее можно увидеть более трехсот предметов из России, Германии, Франции, Китая, Японии и других стран.

Вот, например, еще одна уникальная вещь - блюдо, на которое в качестве эксперимента мастера нанесли несколько изображений в технике деколь - печатного оттиска.

В 2008 году коллекция тарелок семьи Курановых стала номинантом на включение в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое собрание антикварных фарфоровых тарелок с изображением цветов и фруктов. И если эту коллекцию они искали по всему миру, то в уникальном собрании чашек представлены предметы, созданные только в Российской Империи до 1917 года, в том числе редчайший экземпляр - чайная пара завода Юсупова.

Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи:

- "Нам важно было показать работу галереи с частными коллекционеры и важно, что коллекционеры дружат с галерей, это очень большая поддержка людей, которые профессионально относятся к художественной культуре".

Еще одно крупное собрание, которое можно увидеть на новой выставке "Музей и коллекционеры" принадлежит Виктору Селиванову - он представил в галерее живопись. Произведения знаменитых российских художников рубежа 19 го 20 го столетия. Например, картины Роберта Фалька, акварелиста Артура Фонвизина, за чьими работами охотятся коллекционеры со всего мира.





Увидеть уникальные коллекции можно в Пермской художественной галерее до 1 мая.