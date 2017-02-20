В Кордонской средней школе почтили память героя Альфы

В посёлке Кордон Кишертского района открыли мемориальную доску офицеру подразделения "Альфа" Максиму Шатунову. Он погиб в 2009 году в районе чеченского города Гудермес при выполнении служебного задания. Посмертно награждён орденом мужества.

Доска памяти появилась в школе, где учился Максим Шатунов. После её окончания поступил в Екатеринбургское суворовское училище, а затем в Высшее военное командное училище Министерства обороны в Москве.

В открытии мемориальной доски приняли участие ветераны подразделения антитеррора "Альфа", курсанты суворовского училища Екатеринбурга, ученики Кордонской школы, а также родители, вдова и дочь Максима Шатунова.

Татьяна Шатунова, мать Максима Шатунова:

- Когда он учился во втором классе, писали сочинение - он написал "хочу быть маршалом СССР". У него вот это чувство родины, он родился с этим словом, мог понять, для чего её нужно защищать.