Высокий гость в неделю олимпийского спорта
Высокий гость в неделю олимпийского спорта. По приглашению пермских суворовцев, училище посетила Елена Вяльбе - советская и российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира, пятикратная обладательница кубка.
Как рассказала сама Елена Вяльбе, она не могла отказать суворовцам, так как всю жизнь выступала за ЦСКА. Ее воинское звание - майор.
В ходе торжественного открытия соревнований по лыжным гонкам Елена Валерьевна пожелала успехов нашим суворовцам и спортивных побед. После был дан старт эстафете и массовому забегу.
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