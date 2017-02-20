Кадровый резерв основа будущего для ОДК-Пермские моторы

В этом цехе собирают будущее гражданской авиации – двигатель ПД-14. Люди в белых халатах – специалисты высокого класса.

Иван Богданов сейчас руководит процессом, а когда-то и сам начинал слесарем-сборщиком, осваивал сборку двигателя ПС-90А. О тонкостях производства начальник цеха сборки авиационных двигателей рассказал руководителям кадровых служб и учебных центров предприятий, входящих в Объединенную двигателестроительную корпорацию. В Пермь они приехали на ежегодный HR-форум (где аббревиатура дословно переводится как человеческий ресурс), подвести итоги проделанной работы, поставить новые задачи и обменяться опытом.

Речь идет о кадровом резерве - созданном для замещения главных и ведущих должностей на предприятии "ОДК-Пермские моторы".

Ольга Красавина, директор по персоналу АО "ОДК-Пермские моторы"

- "Одна из основных задач кадровой политики предприятия – это развитие персонала, потому что именно это направление помогает сформировать нам резерв кадров, дать возможность людям заниматься интересной работой и развиваться в рамках своей профессии"

Помимо этого "Пермские моторы" активно работают по программе дуального обучения. Студенты Пермского авиационного техникума и техникума промышленных и информационных технологий практикуются на станках на специально оборудованном учебном участке. Не остаются в стороне и школьники. Для них специалистами холдинга разработан обучающий онлайн-симулятор. Тенденция общероссийская – в этом году ОДК планирует на всех предприятиях, входящих в корпорацию, провести второй интерактивный чемпионат для школьников "Построй карьеру в ОДК".

Ответственный подход пермяков к подготовке профессиональных кадров был оценен участниками форума.

Для Объединенной двигателестроительной корпорации одна из первостепенных задач - это бесперебойная подготовка высококвалифицированных кадров, и речь о конвейере не идет. Важна каждая деталь, поэтому и подход к кадрам строго индивидуальный - нужны и рабочие, и руководители.