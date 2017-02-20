SBERTALK особый формат дискуссии

В пермском университете на отдельной площадке ученые - бизнесмены решали, как сделать Пермский край более привлекательным.

Всех вместе на этот раз собрал Сбербанк, впервые в рамках конгресса экономистов прошел так называемый SBERTALK. Это особый формат публичной дискуссии, когда на одной площадке обсуждают новые идеи, технологии, делятся практиками. Сегодня на примере одного предприятия, Пермского целлюлозно-бумажного комбината, эксперты старались выявить общие тенденции в создании известных и успешных компаний. Через опыт бумажного комбината, плавно подошли к развитию Пермского края в целом. И Сбербанк здесь выполняет роль не просто финансового инструмента, а полноценного партнера компании.

Татьяна Магера, руководитель направления по работе с блогосферой Сбербанка:

- Мы думаем, что появятся какие-то общие проекты и точки взаимодействия, потому что очень важно формировать какую-то единую площадку и какое-то единое пространство, где люди бы друг о друге узнавали и о том, что они вообще делают, а не изобретали велосипед. Сейчас у вас такая хорошая история, когда можно заявлять о себе достаточно громко и регион услышит, и власти пойдут на встречу, и сделают что-то интересное.