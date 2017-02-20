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Нефтяники Прикамья поздравляют защитников Отечества

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Компания «ЛУКОЙЛ» в этом году своих защитников Отечества поздравили первыми. Подарки и внимание прекрасная половина коллектива еще бережет до 23-го числа, а вот руководство решило сегодня, в самой что ни на есть торжественной обстановке, отметить мужчин.

Военнослужащих на торжественной церемонии большинство. «ЛУКОЙЛ» поздравляет своих сотрудников с Днем защитника Отечества. На сцену выходят как бывшие работники, так и нынешние. Всего руководство «ЛУКОЙЛА» сегодня отметило 68 своих сотрудников. Звания самые разнообразные: от рядового до генерала.

Многие из тех, кто выходит на сцену не только военные, но и спортсмены, они до сих пор занимаются лыжами, борьбой, биатлоном и теннисом.

Желание служить на благо Отечества у нынешних нефтяников в крови. И неважно на фронте ты или в тылу. Вот, к примеру, в Великую Отечественную войну существовало движение двухсотников - это те, кто выполнял норму за себя и за товарища, ушедшего на фронт.

Подобные встречи – добрая традиция пермских нефтяников. Для компании - лишний повод сказать слова благодарности за проявленное мужество. А для участников – это, в первую очередь, возможность пообщаться с боевыми товарищами.

Так уж совпало, что в прошлом, 2016 году, на работу в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» вернулись 16 человек, проходивших службу в рядах вооруженных сил России. Нефтяники таким новобранцам рады. Сегодняшнее мероприятие тому доказательство. На предприятии ценят и делают ставку на настоящих защитников.


Опубликовано: 20.02.2017 в 00:39 в рубрике - Новости телеканалов

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