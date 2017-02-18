Третий конгресс ученых экономистов прошел в Перми

В Пермском классическом университете вчера собирались ведущие эксперты страны. Здесь прошел третий конгресс ученых-экономистов. Заявленная тема – "Индустриальная цивилизация: прошлое или будущее России".

В рамках докладов специалисты постарались изучить исторические предпосылки развития индустриального общества на Урале. Каждый участник конгресса смог внести свои предложения по разработке экономической стратегии развития Пермского края до 2030 года.

Заседания различных секций проходили в течение всего дня. В целом конгресс смог привлечь более 800 участников - экспертов в самых разных областях - экономика, образование, производство. Здесь же определили возможные точки роста, среди наиболее перспективных отметили развитие робототехники, искусственного интеллекта и генной инженерии. В итоге большинство участников сошлись во мнении, что пермская площадка - лучшая для диалога власти, науки и бизнеса.