Подводная часть Ординской пещеры в формате 4К

Японские кинематографисты завершили уникальные съемки в подводной части Ординской пещеры. Первые кадры будущего фильма, снятого, кстати, в суперсовременном формате 4К, впервые показаны сегодня в Перми. На самом деле это слово "впервые" применимо ко многому из того, что происходило в последнее время вокруг этого проекта.

Даже на этом "уникальном" групповом фото, сделанном сразу после погружения, на 40 градусном морозе не смогли уместиться все участники экспедиции японских спелеологов по созданию документального фильма об Ординской пещере.

Абе Сохэи, продюсер телекомпании NHK Япония:

- Самая главная причина участия в этом проекте, что та же Япония, мы слышали, что Ординская пещера одна из самых больших подводных пещер в мире.

Полторы тонны оборудования и полгода работы. Документальный фильм о красотах Ординской пещеры снимали с небольшими перерывами, сначала осенью, а уже потом зимой. Съемочной группе пришлось провести под водой со всем снаряжением больше 50 часов.

Андрей Горбунов, руководитель Центра подводной спелеологии:

- Впервые ситуация во всем мире, во всех пещерах. Потому что мы изучали американские, английские видеосъемки пещер, они с этими съемками, что достигли японцы, не сравняться.

Команда из четырех "кейв-дайверов" из Японии, любителей самого опасного и экстремального вида спорта - погружений в пещерах - вместе с коллегами из России поставила еще один рекорд. Одновременно в гроты Ординской пещеры погрузилось больше 20 человек. За всем происходящим следили прикамские спасатели, для них это тоже было тренировкой.

Вместе с японскими документалистами над проектом работали и прикамские ученные - спелеологи. За время погружений было взято более 50 проб воды из разных частей гипсовой пещеры и составлен более детальный план всех галерей и гротов.

Ольга Кадебская, заведующая лабораторией горного института УРО РАН г. Кунгур:

- Мы проводим изотопные исследования. И дайверы, в том числе японская команда, нам помогали в отборе проб подводной части пещеры.

Только отснятый материал в Ординской пещере у японских дайверов - больше 100 часов в уникальном формате - 4К. Так подробно и качественно одну из самых больших подводных пещер в мире не снимал никто. Сейчас материал будет монтироваться и первыми его увидят зрители Японии