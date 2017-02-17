У дольщиков Первого Пермского микрорайона появилась надежда на получение своих квартир

Сегодня представители Министерства строительства Пермского края встретились с потенциальным инвестором прямо на территории долгостроя. До этого на совещании с участием вкладчика денег специалисты Агентства по ипотечному жилищному кредитованию обсудили правовой механизм возможной передачи инвестору земельных участков, выделенных Фондом РЖС, под строительство.

Изначально, первую очередь (12 трехэтажных домов эконом-класса) планировалось построить осенью 2015, однако, сроки сдачи постоянно откладывались. Позднее строительные работы были приостановлены из-за финансовых трудностей. Жилье в селе Лобаново ожидают порядка 290 семей.

Александр Бондаренко, заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края:

- В настоящее время мы пытаемся найти и реализовать механизм именно захода нового инвестора, который бы взял на достройку существующие 12 домов, ну и дальше строил вторую и третью очередь. Все будет зависть от позиции застройщика, первоначального инвестора, насколько эта позиция будет реализовываться в интересах дольщиков.