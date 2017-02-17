Завораживающий Человеколось покажет мифы древней Пармы

Специально до Дня коми-пермяцкого языка создатели придержали релиз одной из самых ожидаемых компьютерных игр "Человеколось".

В сюжете оживают миры древней Пармы и все сделано в пермском зверином стиле, а озвучено на коми-пермяцком языке, субтитры на русском.

Если верить создателям игры по мотивам коми-пермяцких мифов "Человеколось", то буквально сейчас в интернете начнутся продажи этой самой игры. Цена, по последним данным, около 200 рублей.

Игра двухмерная, и скорее, подходит для мобильных устройств. Герой, например, лишен способности прыгать.

Пермяки работали над игрой с мая 2015 года, постоянно консультировались с историками и краеведами. Действие игры основано на легендах финно-угорских народов и происходит в загадочных землях пермской чуди. Образ главного героя игры встречается в фольклоре и графической наскальной живописи – это человек и лось. Как придется геймерам по душе эта игра, покажет время.