Завораживающий Человеколось покажет мифы древней Пармы
Специально до Дня коми-пермяцкого языка создатели придержали релиз одной из самых ожидаемых компьютерных игр "Человеколось".
В сюжете оживают миры древней Пармы и все сделано в пермском зверином стиле, а озвучено на коми-пермяцком языке, субтитры на русском.
Если верить создателям игры по мотивам коми-пермяцких мифов "Человеколось", то буквально сейчас в интернете начнутся продажи этой самой игры. Цена, по последним данным, около 200 рублей.
Игра двухмерная, и скорее, подходит для мобильных устройств. Герой, например, лишен способности прыгать.
Пермяки работали над игрой с мая 2015 года, постоянно консультировались с историками и краеведами. Действие игры основано на легендах финно-угорских народов и происходит в загадочных землях пермской чуди. Образ главного героя игры встречается в фольклоре и графической наскальной живописи – это человек и лось. Как придется геймерам по душе эта игра, покажет время.
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