Пермский чиновник Павел Пахунов помещен под арест
Сегодня Мотовилихинский районный суд Перми заключил под арест до 15 апреля замначальника Департамента земельных отношений администрации Перми Павла Пахунова.
Чиновника задержали накануне при передаче денег, предположительно взятки. В мэрии прошли обыски. Неофициально там сообщили, что уже отстранили Пахунова от должности и активно сотрудничают со следствием. По неподтвержденной пока информации, арестованный вымогал взятку в размере 525 тысяч рублей за помощь в выделении земельного участка некой коммерческой структуре.
Юлия Окулова, старший помощник прокурора Мотовилихинского района г. Перми:
- Как следует из материалов дела, факт этот зафиксирован возле торгово-развлекательного центра "Горный хрусталь". Никаких подробностей не могу рассказать. Они знакомы с лицами, которые передавали взятку. Оставшись на свободе, он может повлиять на установление истины по делу, также полагаю, что может скрыться, с учетом тяжести совершенного деяния, обстоятельств его совершения.
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