Робофест в Перми 2017

Более 500 человек в возрасте от 5 до 25 лет из Екатеринбурга, Челябинска, Удмуртии и, конечно, Пермского края приехали в Пермь для того чтобы определить участников всероссийского "Робофеста". Еще два дня, если не считать сегодняшний, они будут удивлять жюри своими механизмами, наделенными зачатками интеллекта.

Обнаружить очаг возгорания, расчистить путь к источнику воды и потушить лесной пожар. Все это в будущем должны выполнять исключительно роботы - уверен Никита. Вместе с друзьями и научным руководителем участник "Робофеста" сегодня наглядно демонстрирует работу сразу трех совершенно не простых машин.

Никита Бастриков, воспитанник клуба "Электрон", участник "Робофест. Урал - 2017":

- Чтобы люди не гибли во время тушения лесных пожаров.

На третий окружной фестиваль "Робофест.Урал" приехали более 500 участников из Екатеринбурга, Челябинска, Удмуртии и Пермского края. В течение трех дней ребята будут сражаться друг с другом в поединках - главная цель которых выяснить, чей робот послушнее. Кстати, оценивать запрограммированные машины пригласили федеральных судей.

Иван Шимов, федеральный судья программы "Робототехника" направления "Hello, Robot! Lego":

- Это развивает логику, показывает практическую значимость точных наук - как можно применять математику, физику.

Робототехника действительно стала невероятно популярной - конструировать и программировать в Пермском крае в этом году дети начнут с садика. Эти технологии применяют и промышленные предприятия. Сегодня центры робототехники существуют при политехническом и педагогическом университетах, 12 тысяч школьников в крае увлечены конструированием и моделированием.

Эти дети вряд ли попросят на праздник игрушку, ведь они знают, что интереснее соберут сами. Робототехника для увлеченных школьников - интересная игра и шаг к профессии будущего.

В текущем году на "Робофесте" можно поучаствовать на интерактивных площадках. Например, здесь можно научиться управлять квадрокоптером. И это только кажется простым.

Самые зрелищные испытания и заезды еще впереди - в Перми "Робофест" продлиться три дня. Ну, а после, победители фестиваля получат право участвовать во всероссийском молодежном робототехническом фестивале - "Робофест-2017", который пройдет в Москве уже в марте.