От солеварения до ракетостроения
"От солеварения до ракетостроения". Краевая конференция школьников под таким названием прошла в Усолье.
Эта конференция считается частью конгресса ученых-экономистов. А уже в его рамках звучат предложения в стратегию социально-экономического развития Пермского края.
Сергей прапраправнук известного купца Грибушина, сколотившего состояние на доставке в Россию чая из Китая. Предпринимателю как раз и посвящена научная работа школьника.
Другой участник конференции, Егор, решил пойти по следам золотодобытчиков.
Егор Кривоногов, ученик школы №111 г. Перми:
- Когда я намыл первую золотинку, я ее чуть не выкинул потому что подумал что это медь. Золото хотел выкинуть. И я тогда только начал радоваться. В данной работе есть исторический и экономический аспект, поэтому я решил попробовать представить свою работу на экономической конференции.
Как и еще 20 проектных команд со всего края. Более 150 участников собрала конференция, организованная экономическим факультетом Пермского классического университета.
Конференция молодых ученых проходит здесь, в Усолье, в окружении зданий с историей больше трех столетий. Это бывшие земли солепромышленников Строгановых, им ребята уделяют особое внимание, и это неслучайно.
Строгановы - первые пермские предприниматели. По мнению собравшихся, они заложили основу всего развития Прикамья. Получилось «от солеварения до ракетостроения» - фраза стала названием конференции, в которой упор на практические предложения ребят.
Что касается молодых ученых - экономистов, краеведов и историков, то они, отвечая на вопросы жюри на конференции, уже дают советы местным властям.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Совместный рейд ГИБДД и службы судебных приставов по пермским улицам
На формирование комфортной среды проживания выделяют дополнительные деньги
Лимиты по льготным проездным будут пересмотрены
Real Jam Jazz Band в Перми
Итоги первой поездки врио губернатора Прикамья в Березники
Лучшие за пределами столиц студенты учатся в Перми
На арене Пермского цирка шоу «Империя львиц»
В Чердынском районе Прикамья стаи волков держат в осаде целые поселки
Законодатели Прикамья и Астраханской области вместе займутся экологией регионов
Музей «Хохловка» перешел в собственность Пермского края
Добавить комментарий: