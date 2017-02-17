"От солеварения до ракетостроения". Краевая конференция школьников под таким названием прошла в Усолье.

Эта конференция считается частью конгресса ученых-экономистов. А уже в его рамках звучат предложения в стратегию социально-экономического развития Пермского края.

Сергей прапраправнук известного купца Грибушина, сколотившего состояние на доставке в Россию чая из Китая. Предпринимателю как раз и посвящена научная работа школьника.

Другой участник конференции, Егор, решил пойти по следам золотодобытчиков.

Егор Кривоногов, ученик школы №111 г. Перми:

- Когда я намыл первую золотинку, я ее чуть не выкинул потому что подумал что это медь. Золото хотел выкинуть. И я тогда только начал радоваться. В данной работе есть исторический и экономический аспект, поэтому я решил попробовать представить свою работу на экономической конференции.

Как и еще 20 проектных команд со всего края. Более 150 участников собрала конференция, организованная экономическим факультетом Пермского классического университета.

Конференция молодых ученых проходит здесь, в Усолье, в окружении зданий с историей больше трех столетий. Это бывшие земли солепромышленников Строгановых, им ребята уделяют особое внимание, и это неслучайно.

Строгановы - первые пермские предприниматели. По мнению собравшихся, они заложили основу всего развития Прикамья. Получилось «от солеварения до ракетостроения» - фраза стала названием конференции, в которой упор на практические предложения ребят.

Что касается молодых ученых - экономистов, краеведов и историков, то они, отвечая на вопросы жюри на конференции, уже дают советы местным властям.