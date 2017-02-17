Совместный рейд ГИБДД и службы судебных приставов по пермским улицам

50 тысяч рублей за день смогли взыскать сегодня судебные приставы с водителей-должников. Они вновь попросили помощи у пермских инспекторов ГИБДД. И те, останавливая автомобилистов, после своей проверки отдавали их в руки коллег- взыскателей.

Как сообщил нашему корреспонденту Фаиль Кучукбаев, командир роты полка ДПС УМВД России по г. Перми, функция ГИБДД в данном случае остановить водителя, проверить по базам розыска и передать инспектору службы судебных приставов для проверки на наличие штрафов.

Рейд проходил на территории Перми. Стоит отметить, что по заведенным правилам в первую очередь приставы смотрели на долги по штрафам за нарушение правил дорожного движения, потом на все остальные. Если люди платили добровольно, исполнительский сбор с них не брали.

Наталья Сташкина, судебный пристав-исполнитель УФССП по Пермскому краю:

- Если выясняется, что есть задолженность, предлагаем оплатить на месте, либо выписываем требование, чтобы пришли и ознакомились по месту.