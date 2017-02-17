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На формирование комфортной среды проживания выделяют дополнительные деньги
Пермский край готов стать участником федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". И для этого сегодня на пленарном заседании депутаты регионального парламента приняли поправки в бюджет и подтвердили выделение дополнительных средств из краевой казны на условиях софинансирования. При этом большая часть денег поступает из федерального бюджета. Региональные деньги идут из дорожного фонда, за счет сокращения ряда программ, а также из уставных капиталов акционерных обществ.
Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края:
- Средства были извлечены из уставных капиталов акционерных обществ, которые не смогли ими воспользоваться в тех целях, которые были предписаны законодательством, поэтому больших изменений мы в бюджете не увидим. Дефицит не изменится, и сбалансированность бюджета будет сохранена.
Деньги федеральной программы будут распределять между муниципалитетами. Теперь важно определится с конкретными проектами, именно сейчас начинается активный прием заявок по всему Пермскому краю. Всего в программе выделяют 4 направления - это "создание комфортной среды", "парки и скверы", "малые театры" и "сельские клубы".
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