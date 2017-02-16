Лимиты по льготным проездным будут пересмотрены

Сегодня в пермской мэрии вновь ломали голову над проблемой льготного проездного. Сейчас, он лимитированный – 90 поездок для всех категорий. Но, к примеру, студентам этого не хватает, и они открыто заявляют об этом. Инициаторами нового передела проездного сегодня выступили чиновники.

Как должен работать "проездной" в общественном транспорте депутаты городской думы, студенты, перевозчики, представители администрации обсуждали на круглом столе. С момента введения льготных проездных билетов их продано уже больше 30 тысяч. Его стоимость 1080 рублей, а лимит - 90 поездок. По просьбам льготников администрация подготовила ряд изменений.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми, озвучил предложение муниципалитета об увеличении ранее установленного месячного лимита поездок по муниципальным маршрутам Перми до 120 поездок.

Другая проблема, которая сегодня существует, это прописка. Льгота предоставляется, пока только пермским студентам, остальные ездят по общим основаниям. Разработчики предлагают исключить этот пункт из решения и увеличить число поездок. Правда, изменится и цена.

Стоимость самого проездного билета может меняться, однако, сумма льготы остается неизменной - 40 процентов от стоимости поездки. Скажем, если билет в общественный транспорт стоит 20 рублей, то цена льготной поездки будет 12, остальное компенсирует городской бюджет.

Уже понятно "как считать" - в каждом автобусе, троллейбусе или трамвае планируется установить "валидатор" - устройство, которое будет выдавать льготный билет. Пока только 15 процентов всего подвижного состава в городе Перми имеют подобное оборудование. До конца мая - эту цифру планируют увеличить до 100.

Александр Богданов, директор НП "Автолидер":

- До этого пассажиропоток с льготными категориями граждан считался на бумажке. Отрывал билет кондуктор, сегодня проехал студент, пенсионер - желтый, красный, синий, разные цвета билетов. Сейчас электронная система, конечно, она все покажет.

До ума систему городская администрация будет доводить сообща с депутатами городской думы, после чего документ будет вынесен на пленарное заседание для утверждения.