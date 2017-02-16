Real Jam Jazz Band в Перми





В Пермской краевой филармонии в рамках абонемента JAZZ прошел концерт одного из лучших джазовых коллективов Москвы - "Real Jam Jazz Band". Три вокалистки и семь виртуозных инструменталистов перенесли слушателей во времена черно-белого кино, биг-бэндов, свинга и виниловых пластинок.

Концерт REAL JAM BAND начинается не на сцене, а в зрительном зале. Отсюда и начинается путешествие во времени под аккомпанемент лучших джазовых композиций прошлого: с истоков - новоорлеанского и чикагского джаза первой четверти 20-го века, продолжая традициями эпохи свинга 30-х, пятидесятых и даже шестидесятых годов.

Татьяна Фатеева, руководитель коллектива REAL JAM BAND:

- Мы все это делаем в авторских аранжировках, вокал у нас трехголосный, что само по себе уже уникально.

Три вокалистки Татьяна Фатеева, Анастасия Лютова, Татьяна Бобошко и семь инструменталистов возрождают традиции старого джаза, перенося слушателей во времена черно-белого кино, биг-бэндов, свинга и виниловых пластинок .

Михаил Гручеев и Антон Гимазетдинов:

- У нас в духовой секции саксофон труба тромбон и каждый инструмент добавляет свои определенные краски и звучания, мы можем вместе исполнять. У нас аранжировки рассчитаны как раз на три инструмента и когда нет одного инструмента звучание уже совсем другое.

REAL JAM BAND - это московский коллектив , существующий уже семь лет. Музыканты регулярно играют на самых авторитетных джазовых площадках столицы, также они выступали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, в Индии на приемах посольства и генерального консульства РФ в честь Дня России, услышать REAL JAM BAND можно и в эфирах федеральных телеканалов.

На гастроли в Перми джаз-бенд приезжал первый раз четыре года назад, тогда пермяки тепло приняли музыкантов. Впрочем, как и в этот раз. В двухчасовом концерте прозвучали известные композиции Ирвинга Берлина, Бэни Гудмана, песни из кинофильмов "Серенада солнечной долины", "Веселые ребята", "Девчата". Их вместе с музыкантами пел весь зал.