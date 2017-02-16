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Итоги первой поездки врио губернатора Прикамья в Березники

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Первая рабочая поездка Максима Решетникова в качестве главы Прикамья - в Березники. Основная цель визита - это решение проблем, связанных с последствиями провалов на калийных рудниках в черте города.

В 2014 году на правобережной части города Корпорация развития Пермского края начала масштабное строительство нового микрорайона "Любимов" для людей, чьи дома оказались в опасной зоне. Первая очередь - это 12 многоэтажек. Пять из них уже заселяются. Две ожидают скорой сдачи. Глава региона проконтролировал ход строительства, оценил планировку и отделку квартир.

Помимо высоток, будет два детских сада, школа, спортивный комплекс. Вся картина будущего Березников на схеме, но уже на многое можно посмотреть вживую.

Этот дом по улице Ростовской почти готов. Вскоре начнётся строительство второй очереди ЖК «Любимов». В итоге до конца 2018 года здесь должно быть возведено более 230 тысяч квадратных метров жилья, а это более 5 тысяч квартир.

Затем строительную площадку сменил зал заседаний городской администрации, где состоялось совещание. Последним пунктом и, наверно, самым важным, стала встреча с жителями. Зал культурно-делового центра едва вместил всех желающих.

Руководитель региона дал ответы на наиболее острые вопросы жителей Березников. Основные тезисы: Планируется, что из бюджета края будут доплачиваться стоимость метров до фактической площади жилья. Сейчас по постановлению правительства компенсации подлежат квартиры только до 72 кв. м. Также была озвучена возможность выбрать застройщика не только в правобережной части города, но и в левобережной. На переселение оставшихся семей будут выделены дополнительные средства.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края:

- Первая поездка по итогам Березников, это поездка в Москву. Потому что первое, что нужно сделать, это нужно решить вопросы с федеральным финансированием. Почти 2 млрд рублей из федерального бюджета необходимо. Сумму мы предварительно с Минстроем согласовали, понимание есть. Сейчас надо добиться выделения этих денег.

И что называется постскриптум. Максим Решетников пообещал, что будет держать ситуацию на контроле и приезжать с проверкой в Березники каждый месяц.

Метки: Власть

Опубликовано: 16.02.2017 в 20:25 в рубрике - Новости телеканалов

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