Лучшие за пределами столиц студенты учатся в Перми

Команда студентов программистов из Пермского классического университета представит Пермский край и свой механико-математический факультет в частности на профильном чемпионате мира в мае этого года. Пока же Илья Кучумов, Богдан Прищепко и Михаил Майоров признаны лучшими в России среди студентов нестоличных вузов.

Илья Кучумов, команда ПГНИУ:

- После участия в этих соревнованиях я понял, что мне больше нравится работать с базами данных, с большими данными, распознавание текста. Три эти области меня больше всего интересует теперь.

Преподаватели уже пообещали ребятам, что в случае их победы на мировом первенстве в качестве презента простят им все пропущенные лекции и семинары.

Андрей Кузнецов, декан механико-математического факультета ПГНИУ:

- У нас много хороших школьников, выпускников. И многие из них, к сожалению, уезжают за пределы Перми. И потом не возвращаются. И мы способны дать такое образование, чтобы эти школьники были успешными в жизни. И хорошо если они потом будут работать на пермских предприятиях. Чтобы развивался Пермский край.