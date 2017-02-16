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На арене Пермского цирка шоу «Империя львиц»

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Еще десять дней, до 26 февраля, на арене Пермского цирка шоу "Империя львиц". Сегодня наш корреспондент смог пробиться за кулисы и узнал, что главные героини программы - алжирские хищницы - дрессировке поддаются с трудом, а потому в цирке их практически не встретить. А здесь у них в напарниках еще и амурские тигры.

Один взмах стеком, голосовая команда и львицы не только встают на задние лапы, а начинают аплодировать - такой трюк умеют выполнять только хищные кошки Виталия Смолянца. Алжирские львицы - главные действующие лица цирковой программы практически не поддаются дрессуре и очень агрессивны - рычат, скалятся, иногда даже замахиваются лапой, но в итоге подчиняются Виталию.

Виталий Смолянец, Заслуженный артист России, дрессировщик:

- Я, во-первых, репетирую с ними постоянно. Во-вторых, после репетиции я с ними целый день. Мы с ними разговариваем, просто как с людьми.

В мохнатой труппе - пять алжирских львиц и два амурских тигра. С ними Виталий Смолянец выступал и в России, и за рубежом. Но вот в Перми шоу "Империя львиц" впервые. За две недели в краевой столице артисты дали двенадцать представлений, впереди еще восемь.

Мария Сумишевская, директор Пермского цирка:

- Мы с удовольствием приглашаем на это представление, потому что оно стоит того, посмотреть, полюбоваться, получить заряд бодрости, энергии и добра.

Эффектные номера, захватывающая программа. Помимо львиц и тигров на манеже цирка дрессированные пони и обезьяны, виртуозное жонглирование, воздушная гимнастика. Под пермским куполом - лучшие номера Российского цирка.

Колесо смелости, грациозные дрессированные лошади и "Короли смеха" - клоунское трио "Без носков" поднимут настроение любому зрителю. Все артисты призеры и обладатели высших наград.

Это Тихон, ему всего 3 месяца, в будущем он обязательно выйдет на арену цирка. А сейчас у пермяков есть возможность сфотографироваться с ним во время антракта. Он не кусается!

Цирковое шоу "Империя львиц" в Перми будет идти до 26 февраля. Ну, а насладиться грандиозным представлением можно уже в ближайшие выходные.


Метки: Культура

Опубликовано: 16.02.2017 в 17:43 в рубрике - Новости телеканалов

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